Nog maar zeven coffeeshops in Stad, gaat dat goed?(Video)

Groningen. – Dinsdagavond werd bekend dat coffeeshops Dees en De Driemaster de deuren sluiten. Daarmee gaat het aantal coffeeshops in Stad definitief terug naar zeven, van de veertien mogelijke vergunningen die in de gemeente mogen zijn. Mart Atema van coffeeshop Rag-A-Muffin aan de Noorderstationsstraat is benieuwd of de gemeente iets gaat veranderen aan het beleid rond vergunningen. Dat meldt Oogtv.nl.

Vergunningen zijn nu niet overdraagbaar van de ene persoon op de andere. Als een eigenaar stopt of met pensioen gaat, kan iemand anders de vergunning niet overnemen. Die moet dan opnieuw worden aangevraagd. De gemeente heeft ook al een tijd geen nieuwe vergunningen vrijgegeven. Video.

“We hebben het gesprek al gehad met de gemeente en negen vonden we genoeg”, vertelt Mart. “We hebben het niet te druk. We hebben genoeg personeel om de klanten te kunnen bedienen met de negen coffeeshops. Nu met die zeven, ik heb geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Misschien gaat de gemeente nu toch besluiten dat ze de vergunningen overdraagbaar maken.” Meer op Oogtv.nl.

Foto's

Deel dit artikel