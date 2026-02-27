Nieuwe oplichtingstruck, gebeld worden door je eigen nummer !

Landelijk – Je kijkt op je telefoon en ziet… je eigen nummer dat je belt. Geen fout maar, gewoon oplichters die weer een nieuwe truc hebben

Volgens experts maken criminelen slim gebruik van het recente datalek bij telecomprovider Odido. Daarbij zijn gegevens van miljoenen klanten buitgemaakt. Denk aan namen, telefoonnummers en e-mailadressen, maar dus ook bankgegevens en persoonlijke aantekeningen over klanten.

Nu spoofen oplichters jouw eigen nummer.



Waarom? Simpel. Als jij jezelf belt, neem je sneller op.

Zodra je opneemt:

* weten ze dat je nummer actief is

* kunnen ze je nummer doorverkopen aan andere scamnetwerken

* of proberen ze direct persoonlijke of bankgegevens los te peuteren

Vaak hoor je iets over een “verdachte betaling”, een “probleem met je simkaart” of een dringend verzoek om ergens op te klikken.

Wat moet je doen?



Word je gebeld door je eigen nummer? Niet opnemen. Nooit persoonlijke gegevens geven via de telefoon.

Foto's