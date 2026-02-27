Nieuwe units opvang Sint Petersburgweg worden geplaatst, van 100 naar 600 asielzoekers

Groningen – Aanstaande dinsdag 3 maart worden de units geplaatst voor de opvang van asielzoekers aan de Sint Petersburgweg 38. Het heeft even geduurd. Omwonenden kregen ook een brief enige tijd geleden.

Met de uitbreiding van het aantal units zal deze locatie straks plaats bieden aan 600 asielzoekers. De gemeente besloot in 2023 om de opvangcapaciteit uit te breiden van 100 naar 600 plekken.

De uitbreiding liep meerdere keren vertraging op. Aanvankelijk zorgde het vergunningstraject bij de provincie voor uitstel. In juli vorig jaar kon het bedrijf Reboxd de opvangunits niet leveren vanwege financiële problemen. Nu lijkt er eindelijk een begin te zijn gemaakt met de plaatsing van de units.

Foto's