Ongeval op oprit N46/ Koningsweg Groningen; Eén persoon bekneld

Groningen – Op de oprit van de N46 bij de Koningsweg heeft vrijdag om 10:45 uur een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij twee auto’s betrokken waren. Eén persoon raakte bekneld. er ontstond een file.

De brandweer heeft het slachtoffer uit het voertuig bevrijd. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Om 09:15 uur was er ook al een ander ongeval ontstaan tussen twee voertuigen, met veel blikschade.

Foto's