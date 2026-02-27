Poging tot inbraak in berging in Vinkhuizen & Selwerd (update)

Groningen – In de Jaspisstraat, in de wijk Vinkhuizen, hebben onbekenden afgelopen dinsdag geprobeerd in te breken in een berging onder een flatgebouw. De poging mislukte, maar buurtbewoners roepen elkaar op om extra waakzaam te zijn.

Op foto’s op Facebook is te zien dat de toegangsdeur van de berging flink is beschadigd. Toch wisten de daders niet binnen te komen en is er niets buitgemaakt. In de buurtapp wordt inmiddels gewaarschuwd voor de poging tot inbraak. “Een gewaarschuwd mens telt voor twee,” klinkt het daar. Zie je onverlaten bel dan 09008844. Ook in Selwerd zijn pogingen inbraak geweest meldt een bewoner.

Foto's

