Eenzijdig ongeval op de A7 nabij Hoogkerk

Groningen – Op de A7 tussen Hoogkerk en Groningen heeft dinsdagavond rond 23:05 uur een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een automobilist raakte door nog onbekende oorzaak de vangrail.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar het voertuig liep aanzienlijke schade op en is afgesleept.

Als gevolg van het incident werd één rijstrook op de A7 afgesloten. Ook de oprit vanaf Hoogkerk richting Groningen was tijdelijk gestremd.

Foto's