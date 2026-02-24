259 hennepplanten op zolder, persoon(42) aangehouden

Groningen – Naar aanleiding van een melding via @meldmisdaadanoniem heeft de wijkagent dinsdag een bezoek gebracht aan een woning in Vinkhuizen. Hier zou een hennepkwekerij bevinden.

Ze troffen op zolder een hennepkwekerij aan met circa 259 planten. De stroom werd illegaal afgetapt en er was met de meterkast geknoeid. @enexisnetbeheer is bezig geweest met het stroom. Een ruimploeg heeft de kwekerij ontmanteld en vernietigd.

De 42-jarige verdachte is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Hier gaan ze verder met het onderzoek.

Heb jij de kennis of vermoeden van criminele activiteiten, meld dit bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem

