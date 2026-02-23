Bussen vervangen as zaterdag treinen tussen Stedum en Delfzijl

Groningen – Van as zaterdag tot en met woensdag rijden er geen treinen tussen Stedum en Delfzijl.

ProRail voert in deze periode werkzaamheden uit aan het spoor.

Naast de inzet van stopbussen rijden er van maandag tot en met woensdag in de ochtendspits ook snelbussen van Delfzijl, via Appingedam, naar Groningen. In de middagspits rijden deze snelbussen weer terug richting Delfzijl. De snelbussen stoppen bij halte AB op het Hoofdstation schrijft Oogtv.nl. De treinen van lijn RS5 blijven wel stoppen op Groningen Hoofdstation, Groningen Noord, Sauwerd en Bedum.

