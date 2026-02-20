Brand boerderij aan Voorbeetseweg in Ter Apelkanaal

Ter Apelkanaal – Aan de Voorbeetseweg in Ter Apelkanaal heeft vrijdag aan het eind van de middag een brand gewoed in een boerderij. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving zichtbaar was.

De hulpdiensten rukten massaal uit om het vuur onder controle te krijgen, meerdere brandweerkorpsen kwamen ter plaatse. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is nog niets bekend.

Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling. De brand is onder controle.

Foto's