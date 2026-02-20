Man (32) zet achtervolging in op spookrijder en die bereikt 200 km/u

Groningen – Dinsdagnacht rond 04.30 uur heeft de politie op de Ring Zuid bij Groningen een 31-jarige man uit Emmen aangehouden wegens spookrijden. De automobilist werd al ter hoogte van Beilen gesignaleerd, waar hij op de A28 tegen het verkeer in reed.

Een man (32) besloot de spookrijder vanaf Beilen te volgen, maar bleef zelf op de juiste weghelft rijden om andere weggebruikers te waarschuwen voor het naderende gevaar.

“Het ging een paar keer maar net goed,” zegt de man tegen RTV Drenthe(+Video). “Het was echt heftig. We zijn ontzettend blij dat er geen ongelukken zijn gebeurd.”

Volgens de politie kwamen er meerdere meldingen binnen van weggebruikers over de spookrijder. ‘De snelheid is door ons niet gemeten’, zegt een woordvoerder. Meerdere eenheden uit Groningen en Drenthe werden direct ingezet. De auto werd uiteindelijk in de omgeving van Groningen gespot, waar een slagboom op de A7 de bestuurder tot stoppen dwong.

