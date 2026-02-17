43 oogstrijpe planten; Man(46) aangehouden & Auto verliest aanhanger & vast in hoogwerker

Hoogezand – Dinsdag, is in de wijk een hennepkwekerij opgerold. Hierbij troffen we 43 oogstrijpe hennepplanten aan, tevens werd er geconstateerd dat de elektriciteit illegaal werd afgenomen. Ze hebben een 46-jarige man aangehouden ter zake diefstal en het vervaardigen van softdrugs.

De man is na verhoor weer heengezonden. Dossier wordt opgemaakt en naar het OM verzonden.

Waarom hennepkwekerijen gevaarlijk zijn:

-Groot brandgevaar door illegale stroomaansluitingen.

-Kans op explosies en kortsluiting.

-Gezondheidsrisico’s door schimmels en chemicaliën.

-Vergroot risico op ondermijnende criminaliteit en onveilige situaties in de buurt.

N33

Een auto is dinsdagmiddag op de N33 bij Holwierde zijn aanhanger verloren. De aanhanger kwam in de berm terecht en raakte geen andere voertuigen.

Hoogwerker

Aan de Beatrixstraat in Stadskanaal is dinsdag brand ontstaan onder de motorkap van een vrachtwagen met hoogwerker. Daardoor kon een man die in het bakje aan het werk was niet meer naar beneden.

De brandweer heeft de persoon veilig naar beneden geholpen.

Foto's