Sieraden gestolen bij inbraak bij Lucardi Dierenriemstraat, getuigen gezocht

Groningen – In de nacht van donderdag 12 februari tussen 03.00 en 04.00 uur heeft er een inbraak plaatsgevonden bij de Lucardi aan de Dierenriemstraat te Groningen.

Hierbij werd een grote hoeveelheid aan sieraden meegenomen.

Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van personen en/of voertuigen die zich rond dit tijdstip in deze omgeving ophielden?



Bel dan 0900-8844

Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem?

Bel dan 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem

Vermeld hierbij het zaaknummer: 2026037387

Ziet u sieraden die online worden aangeboden, maar vertrouwt u het niet of bied de aanbieder meerdere sieraden aan.

Meld dit dan ook bij de politie zodat ze onderzoek kunnen doen.

Foto's