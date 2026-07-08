Deze kat(Angus) is vermist vanuit Westeremden

Westeremden – Kat Angus is vermist vanuit de Bredeweg in Westeremden, tussen Westeremden en Stedum. Mogelijk ging hij mee in een busje naar de stad. in de buurt van de hoogte (Smirnoffstraat in Groningen) en/ of in de wijk Kloosterveen (Carry van Bruggenweg, in Assen) wonen daar ging het busje erna heen.

Er is een kleine kans dat hij in een werkbusje van Gjaltema is gestapt en op één van die plekken is ontsnapt. Zoekt u mee? Scan de QR vcode voor meer info. of [email protected] of bel

0618842065.

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