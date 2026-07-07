Oosterhavenbrug twee weken dicht voor onderhoud

Groningen – Aan de Oosterhavenbrug wordt deze zomer en volgend jaar zomer groot onderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden starten aanstaande maandagochtend en duren tot en met vrijdag 17 juli. Van 6 tot en met 10 juli is de brug volledig afgesloten voor al het verkeer. In die periode is de Berlagebrug uitsluitend toegankelijk voor fietsers, bussen en hulpdiensten.

Autoverkeer wordt van 6 tot en met 10 juli omgeleid via de zuidelijke ringweg (N7) en de oostelijke ringweg (N46). Verkeer van en naar het centrum kan gebruikmaken van de Rijksweg en het Damsterdiep.

Fietsers en voetgangers kunnen van 6 tot en met 17 juli geen gebruikmaken van de Oosterhavenbrug. Zij worden omgeleid via de Berlagebrug en de Eltjo Ruggeweg. Ook de Trompbrug en de Oosterbrug zijn alternatieve routes.

Bussen rijden van 6 tot en met 10 juli een aangepaste route via de Berlagebrug. Bij deze brug wordt tijdelijk een extra halte ingericht.

Vanaf 11 juli is de Berlagebrug weer toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De gemeente adviseert automobilisten echter om zoveel mogelijk gebruik te maken van de ringwegen. De Oosterhavenbrug blijft dan nog gesloten voor auto’s en fietsers. Bussen en hulpdiensten kunnen vanaf dat moment wel weer gebruikmaken van de brug.

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