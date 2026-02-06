Doneer nu aan Stichting Wensambulance Noord-Nederland, voor een laatste dierbare herinnering

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.
Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen.
Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.
Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.
Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.
En daarom steunen wij en de onderstaande ondernemers dit initiatief!
Dank u voor uw bijdrage!
Pand 147
Venne 147
9671 ES Winschoten
0597 726 900
Happy Kidzzz Kinderopvang
Hoofdstraat 23
9356 AT Tolbert
06 34216241
https://happykidzzzkinderopvang.nl/
Horrenbouw
Neutronstraat 15
9743 HM Groningen
06 – 5188 4044
Gabbiano Groningen
Meewerderweg 28
9724 ET Groningen
050 2806771
https://www.gabbianogroningen.nl/
VCN BV
Branderij 5
9351 NX Leek
0613 818 858
Restaurant Brasserie Pekelahof
Raadhuislaan 109
9665 JC Oude Pekela
0597 618 444
Primera Marum
De Wending 71
9363 AZ Marum
0594 642391
https://www.primera.nl/primera-marum