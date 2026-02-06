Stel dat vrouw uitbuitte in Groningen niet terug de cel in

Groningen – Een man (36) en een vrouw (46) die een vrouw illegaal naar Nederland hebben gehaald en vervolgens hebben uitgebuit door haar illegaal in de prostitutie te laten werken, kregen donderdag respectievelijk een jaar en een half jaar cel opgelegd. Dat meldt Oogtv.nl vrijdag.

Een deel van de straf werd voorwaardelijk opgelegd, waardoor het duo al voldoende dagen in voorarrest heeft doorgebracht om niet opnieuw de gevangenis in te hoeven. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van drie jaar tegen de man. Tegen de vrouw werd een gevangenisstraf geëist van 180 dagen.

Het duo haalde op 30 januari 2024 een vrouw op van het vliegveld in Brussel. De vrouw kwam uit Venezuela en werd naar Nederland gebracht om in de prostitutie te werken. De vrouw sprak geen Nederlands en verbleef illegaal in Nederland. Daardoor was zij volledig afhankelijk van het stel. Het grootste deel van het geld dat zij verdiende, moest zij afstaan. Haar was verteld dat zij een schuld had van zevenduizend euro.

De politie kwam de zaak op het spoor dankzij een advertentie op een prostitutiewebsite. Enkele dagen na haar aankomst troffen agenten de vrouw vervolgens aan in een appartement in Groningen.

Foto's