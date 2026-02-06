Politie: Meerdere inbraken bij horecagelegenheden in Groningen, tips gezocht

Groningen – In verband met diverse inbraken bij horeca gelegenheden in Groningen is de politie op zoek naar tips en beelden.

Weet je meer bel dan 09008844.

Het gaat om inbraken op de volgende locaties:

• Café Tante Truus, Blekerstraat 20 te Groningen

28 januari 2026 tussen 02.00 – 08.00 uur

• Mirage Lounge, Kastanjelaan 1 te Groningen

21 januari 2026 tussen 03.00 – 05.00 uur

• Café Singelier, Koendersweg 44 te Groningen

21 januari 2026 tussen 04.00 – 05.00 uur

• Veronica bar, Ulgersmaweg 25 te Groningen

15 januari 2026 tussen 03.00 – 05.00 uur

• Hoornsemeer bar, S.O.J. Palmelaan 305 te Groningen

10 januari 2026 tussen 05.00 – 06.00 uur

• Bar Smit, Kajuit 319b te Groningen

7 januari 2026 tussen 02.00 – 04.00 uur

• Café Tante Truus, Blekerstraat 20 te Groningen

3 november 2025 tussen 00.00 – 05.00 uur

Heeft u informatie? Bel 0900-8844 of meld via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

