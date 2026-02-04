Auto in sloot bij Middelstum

MIDDELSTUM – Een personenauto is woensdagavond door gladheid uit de bocht gevlogen en in een met water gevulde sloot belandt op de Fraamweg nabij Middelstum. Op de weg is het erg glad.

Het ongeluk gebeurde rond 18:35 uur. Hulpdiensten waaronder brandweer, meerdere ambulances en een traumateam werden opgeroepen. In de auto zat één persoon. Deze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen is niet bekend.

De auto wordt op een later moment door bergingsbedrijf geborgen. Na het ongeluk zijn er extra strooiwagens over de weg gereden.

