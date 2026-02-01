Man drinkt zes keer meer dan toegestaan en gaat weg op

Marum – Een 45-jarige man uit Marum is dit weekend aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een verkeersongeval veroorzaakte. De man bleek ongeveer zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken voordat hij achter het stuur stapte.

Na een aanrijding met een vrouw kwam de politie ter plaatse en werd een controle uitgevoerd. Daarbij bleek niet alleen dat de bestuurder zwaar onder invloed was, maar ook dat hij zonder geldig rijbewijs reed.

De politie doet verder onderzoek naar het incident.

