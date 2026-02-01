Chaos: Meerdere aanrijdingen door de verwachte gladheid, ook RWS betrokken

Kolham – Meerdere auto’s zijn zondagavond door gladheid in botsing gekomen op de A7 bij o.a. Kolham. Inmiddels zijn alle voertuigen op de vluchtstrook. Eén man en een vrouw werden gecontroleerd door het ambulancepersoneel.

De snelweg tussen Zuidbroek en Groningen is volledig dicht. De ongevallen op verschillende plekken zorgen voor files. Het was op veel plaatsen ineens spiegel glad.

Scheemda

Ook op de A7 bij Scheemda zijn zondagavond twee auto’s door hevige ijzel in de slip geraakt en tegen de vangrail gebotst. Het wegdek is spiegelglad. De brandweer is ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de weg vrij te maken. Er zijn geen gewonden gevallen.

Sappemeer – Op de A7 bij Sappemeer, in de richting van Groningen, heeft zondagavond ook een ongeval plaatsgevonden door gladheid. Tijdens winterse neerslag kwamen vier auto’s met elkaar in botsing. Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, zijn ter plaatse gekomen.

Rijkswaterstaat:

Rijkswaterstaat meldt zondag om 21: 55 uur: De A7 bij Groningen is tot nader order in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Zuidbroek en Westerbroek. Meerdere voertuigen zijn daar betrokken bij ongevallen. De voertuigen worden nu geborgen. Er is geen omleiding ingesteld vanwege gladheid op andere wegen.

Ook op o.a. de N33 en andere wegen waren veel ongevallen.

Ook raakte een voertuig van Rijkswaterstaat betrokken bij een aanrijding bij Kolham, deze werd afgesleept. De toedracht is onbekend.

Foto's

Deel dit artikel

Social media