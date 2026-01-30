Angst voor oplichters bij overgang naar Wero

De vertrouwde Nederlandse betaalmethode iDEAL maakt geleidelijk plaats voor Wero, een nieuw Europees betalingssysteem.

Vanaf 20 januari verschijnt het Wero-logo naast dat van iDEAL bij online betalingen.

Waarom deze overstap?

Met de introductie van Wero willen Europese banken betalen binnen Europa eenvoudiger en uniformer maken. Online shoppen over de grens moet straks net zo soepel verlopen als een aankoop bij een Nederlandse webshop. Of het nu gaat om het bestellen van een boek in Frankrijk of het reserveren van een hotel in Duitsland: betalen gebeurt voortaan op dezelfde manier.

Wat is Wero?

Wero is een nieuw Europees betalingssysteem van het European Payments Initiative (EPI), een samenwerkingsverband van Europese banken, waaronder Rabobank. Het systeem biedt dezelfde veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid als iDEAL, maar is breder inzetbaar. Wero is bedoeld als één gezamenlijke betaaloplossing voor heel Europa en voegt daar extra functies aan toe, zoals aankoopbescherming. In de toekomst zal Wero niet alleen online, maar ook in fysieke winkels beschikbaar zijn.

Angst voor oplichters, zegt politie Westerkwartier:

LET OP:

Door deze verandering zien oplichters misschien de kans om u op te lichten. Mocht u berichten, mails, belletjes of andere meldingen krijgen met het verzoek om over te stappen naar WERO. Trap hier dan niet in!

Nogmaals, u hoeft niks voor deze verandering te doen. Alles gaat geheel automatisch. Mocht u toch vraagtekens hebben of vertrouwt u de situatie niet? Neem dan contact op met het landelijke politienummer, 0900-8844 of neem contact op met uw bank.

Foto's