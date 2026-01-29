Melding woningbrand(pelletkachel) Jensemaheerd Beijum

Groningen- In een woning aan de Jensemaheerd is donderdag rond 15:00 uur een brandje uitgebroken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. In een pelletkachel is brand uitgebroken, dat zorgde voor rookontwikkling in de woning verteld Geert Anne Mollema van de brandweer tegen 112Groningen.

De brandweer is in de woning voor een controle. Stichting Salvage werd opgeroepen voor afhandeling van de eventuele schade. 1 persoon werd gecontroleerd door ambulancepersoneel vanwege rook-inhalatie.

Foto's