Stadspartij wil onveiligheid op P+R-terreinen rap aanpakken (Video)

Meerstad / Hoogkerk – De Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich zorgen over de veiligheid op meerdere P+R-terreinen in de stad. Volgens de partij is er al langere tijd sprake van criminaliteit en onveiligheid op de locaties en vraagt het gemeentebestuur daarom met een duidelijke aanpak te komen.

De Stadspartij stelt vragen aan het college, nadat RTV Noord eerder deze week melding maakte van vernielingen op P+R Meerstad. De partij stelt dat dit geen losse incidenten zijn, maar een terugkerend probleem op alle P+R-locaties in de gemeente. Bewoners en gebruikers van de terreinen merken dit al langere tijd, aldus raadslid Niels Hilboesen.

“Dit is in de buurt en onder gebruikers al langere tijd algemeen bekend en wordt ook door mijzelf waargenomen”, schrijft Hilboesen aan het gemeentebestuur. “Het gaat onder meer om drugshandel, illegale autoraces, het dumpen van gestolen goederen en, zoals nu opnieuw blijkt, grootschalige auto-inbraken en vernielingen. Het betreft een terugkerende situatie die al langere tijd zichtbaar is voor omwonenden en gebruikers.”

Het raadslid wil van het college van burgemeester en wethouders weten welke maatregelen er al zijn genomen, waarom deze maatregelen tot nu toe niet voldoende werken en of het gemeentelijke mobiliteitsbeleid gevaar loopt door de onveiligheid. Parkeerders zouden de terreinen mijden vanwege twijfels aan de veiligheid, met name ’s nachts, terwijl de gemeente de openbare parkeerplaatsen juist promoot om autoverkeer uit de rest van Stad weg te houden. Daarom moet er een duidelijke aanpak per P+R-locatie komen, besluit Hilboesen. Zegt Oogtv.nl. Video.

Foto's

Deel dit artikel