Beijum: Politie zoekt getuigen van een mishandeling

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen en mensen die meer informatie hebben over een mishandeling die halverwege december heeft plaatsgevonden in Beijum.

Het incident vond volgens de politie rond 01.00 uur plaats op de Bentismaheerd. Wat er precies is gebeurd en onder welke omstandigheden, is niet bekendgemaakt.

Wie meer weet over wat er die nacht is voorgevallen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem, online of via 0800-7000.