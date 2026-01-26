Justitie eist drie jaar cel tegen Veendammer voor poging doodslag

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Veendam schrijft RTV Noord. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, omdat hij in september vorig jaar in de Kleine Pelsterstraat in Stad een andere man tegen het hoofd zou hebben geschopt.

De verdachte verklaarde dat hij het slachtoffer wilde aanspreken over een conflict tussen hun families. „Ik ging naar hem toe om te praten en duidelijk te maken dat het zo niet verder kon,” aldus de Veendammer. „Ik had geen kwade bedoelingen.”

Volgens zijn verklaring werd hij vervolgens door het slachtoffer bedreigd en zou deze een wapen bij zich hebben gehad. „Ik wilde hem alleen kort uitschakelen om te kunnen ontkomen,” zei hij. Dat meldt RTV Noord(+meer informatie)

