Explosie aan de Spoorstraat in Stadskanaal

Omstreeks 04:30 uur op zaterdagochtend 24 januari ontvingen de hulpdiensten melding van een brand aan de Spoorstraat in Stadskanaal. Voorafgaand de brand, heeft er vermoedelijk een explosie plaatsgevonden. De brand kon gauw worden geblust en de politie is ter plaatse direct met een onderzoek gestart.

Auto reed weg

Zo is er sporenonderzoek verricht, wordt er buurtonderzoek gedaan en ook bekijken we camerabeelden vanuit de omgeving, om te kijken of daar iets op te zien. Getuigen verklaren dat er na de brand een auto wegreed in de richting van het spoor. De politie ziet op dit moment geen verband met de brand in een woning aan de Gelderselaan in Stadskanaal, vorige week in de nacht van 18 op 19 januari.

Iets gezien of gehoord? Getuigen gezocht!

De politie komt graag in contact met mensen die tips, informatie en/of beelden hebben. Heeft u iets gezien of gehoord omstreeks 04:30 uur aan de Spoorstraat in Stadskanaal? En heeft u deze informatie nog niet met de politie gedeeld? Of bent u in het bezit van beelden waar iets op te zien is, bijvoorbeeld een voertuig dat wegrijdt? Neem dan contact met ons op. Elk detail, hoe klein deze ook lijkt, kan waardevol zijn voor het onderzoek. U kunt uw informatie delen via onderstaand tipformulier. Hier kunt u ook beelden uploaden. Of bel naar 0900-8844 onder vernoeming van zaaksnummer 2026020482. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.