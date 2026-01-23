Bestuurder vlucht spookrijdend op A7, Politiehelikopter zocht naar verdachte (update)

Midwolde – Vrijdagavond hebben agenten een voertuig een stopteken gegeven op de snelweg A7. De bestuurder van het voertuig negeerde dit en ging er vandoor. Er ontstond een achtervolging, waarbij ook sprake is geweest van spookrijden door de bestuurder die het stopteken negeerde.

Parallel aan de snelweg, ter hoogte van Midwolde, raakte het voertuig even later van de weg en belandde in een sloot. De bestuurder is daarna te voet gevlucht.

We zijn op dit moment met meerdere eenheden in de omgeving op zoek naar deze bestuurder. Ook de De Politieheli werd ingezet en vloog boven het gebied. Getuigen die iemand hebben zien wegrennen nadat het voertuig in de sloot belandde, worden gevraagd de politie te bellen via 09008844.

Foto's