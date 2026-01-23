Gladheid houdt groot deel van het weekend aan, Code Oranje na 02:00 uur

Regio – In het noorden en noordoosten van Nederland kan het van vrijdagavond tot en met zondagochtend plaatselijk opnieuw glad worden. Dit wordt veroorzaakt door ijzel, sneeuw en het bevriezen van natte wegen. In Groningen zal vooral sneeuw voor gladheid zorgen.

Voor de provincie Groningen geldt code geel van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagochtend 11.00 uur. Vrijdagavond kan het in het noordoosten al lokaal glad zijn doordat natte weggedeelten bevriezen. In de nacht naar zaterdag en in de zaterdagochtend neemt de kans op gladheid verder toe. In Friesland, Drenthe, Overijssel en het noorden van Flevoland wordt vooral ijzel verwacht.

In Groningen is daarnaast kans op sneeuwval. Daar kan een sneeuwdek ontstaan van één tot drie centimeter. Rijkswaterstaat meldt.

Update: Vanaf 18.00 uur vrijdagavond geldt voor het noorden van het land code geel vanwege gladheid door ijzel. Vanaf 02.00 uur geldt vanwege de weersomstandigheden in de noordoostelijke provincies code oranje. We adviseren om tijdens code oranje niet de weg op te gaan, wanneer dat niet hoeft.

