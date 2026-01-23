Getuigen gezocht van inbraken in Winschoten

Winschoten – Op donderdag 22 januari 2026 tussen 22.00 uur en vrijdag 23 januari 2026 10.00 uur hebben er meerdere inbraken plaatsgevonden aan de Nassaustraat te Winschoten.

De politie is op zoek naar de dader van deze inbraken.

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Nassaustraat dat ons kan helpen in ons onderzoek? Of bent u in het bezit van camerabeelden waar mogelijk iets op te zien is? Denk hierbij bijvoorbeeld aan personen die zich verdacht ophielden of verdachte bewegingen van voertuigen, neem dan contact met de politie op via 0900-8844.

Geef je je informatie liever anoniem door? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 en vermeld het registratienummer PL0100-2026020053.

Foto's