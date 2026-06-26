Code `Oranje` voor extreme hitte in Groningen, rest Nederland `Rood`

Landelijk – Het is zeer warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Echter bij zware lichamelijke activiteit kan iedereen klachten krijgen, zoals uitdroging en oververhitting.

Vandaag geldt een WEERALARM (code rood) voor extreme hitte in een groot deel van het land. In het noorden en in Zeeland geldt code oranje, in het Waddengebied code geel.

Zaterdag blijft code oranje in het hele land van kracht, m.u.v. de Waddeneilanden.. Meldt het KNMI.

De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Iedereen kan hierdoor gezondheidsklachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting en hitteberoerte. De hittekracht komt daarbij in de middag uit op 9 tot 10. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is hiervoor van kracht, tot ten minste zaterdag.

Vanavond is er in het zuidoosten kans op een enkele stevige onweersbui. Daarbij is er plaatselijk kans op hinder/schade door (zware) windstoten, hagel en veel regen.

Zaterdagavond is er in het hele land kans op zware onweersbuien. Grote hagelstenen, zware windstoten en zware regen kunnen dan op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen.

Wat kan ik verwachten en wat kan ik doen?

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Vrijdag wordt het zeer warm, met maximumtemperaturen van 33-36°C in het noorden en westen en 36-39°C landinwaarts, mogelijk kan het plaatselijk 40°C worden. In de kustgebieden steekt later in de middag en avond wind van zee op waardoor het daar wat minder heet wordt. Ook op zaterdag is het nog zeer warm met temperaturen van 33-36°C.

Ook de minimumtemperaturen zijn erg hoog. In de nacht naar zaterdag en ook naar zondag blijft het op veel plaatsen zeer warm met minimumtemperaturen tussen de 20 en 23°C (tropennacht). In stedelijke gebieden koelt het niet verder af dan 23-25°C.

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