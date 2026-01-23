Vals rijbewijs bij controle, man(42) aangehouden

Ter Apel – Tijdens een controle in de omgeving van Ter Apel hield de Marechaussee donderdag een voertuig staande welke opviel door zijn rijgedrag. Tijdens de controle overhandigde de 42 jarige bestuurder een Nederlands identiteitsbewijs voor vreemdelingen en een nationaal rijbewijs van Oekraïne.

Tijdens de controle van de documenten kregen ze al snel de indruk dat het Oekraïense rijbewijs vals was. Hierop hebben wij de bestuurder aangehouden voor het tonen van een vals rijbewijs en voor het rijden zonder rijbewijs.

Na een extra controle door het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) werd ons vermoeden bevestigd en bleek het daadwerkelijk een vals rijbewijs te zijn.

