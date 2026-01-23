KNMI: Gladheid door ijzel, code oranje tot 10:00, tot 12:00 uur geel

Regio – Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de komende nacht in de drie noordelijke provincies vanwege gevaarlijke gladheid door ijzel.

In het noorden wordt vannacht op grote schaal ijzel verwacht. Dit zorgt voor een verhoogd risico op ongelukken, doordat wegen, fietspaden en voetpaden extreem glad kunnen worden.

De gladheid is bovendien slecht zichtbaar, wat de situatie extra verraderlijk maakt. In de loop van de ochtend neemt de gladheid weer af, als laatste in Groningen.

De ijzel ontstaat doordat in de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend een gebied met lichte regen over het noorden van het land richting het noordoosten trekt. De neerslag valt bij temperaturen van enkele graden onder nul, waardoor zich op wegen en fietspaden een gladde ijslaag vormt.

Foto's