Crisis bij brandweer in Hoogezand: twee brandweermannen ontslagen, vijftien anderen weigeren dienst

Hoogezand – Het is crisis bij de vrijwillige brandweer in Hoogezand. Twee brandweermannen, onder wie een ploegchef, zijn ontslagen vanwege vrouwonvriendelijk gedrag. In reactie op het ontslag weigert een flink deel van de andere vrijwilligers dienst.

De twee ontslagen brandweermannen werkten al jaren als vrijwilliger in Hoogezand. De één vierde in 2023 zijn 25-jarig jubileum. De ander deed dat vorig jaar. Beiden waren bevelvoerder tijdens een uitruk.

Hun collega’s zijn woensdagavond door de korpsleiding bijgepraat over het ontslag. Daarop hebben uit protest zeker vijftien brandweervrijwilligers besloten hun pieper uit te zetten. Zij zijn daardoor niet beschikbaar voor uitrukken. Lees verder op DVHN.nl

