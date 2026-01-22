Mishandeling in de Oosterstaat, getuigen gezocht

Groningen – Zondag 11 januari, rond 05:15 uur Oosterstraat Groningen.

Omstreeks 05:15 uur heeft er een mishandeling plaatsgevonden in de Oosterstraat. Het slachtoffer en zijn vrienden liepen vanaf de Grote Markt in de richting van het Zuiderdiep toen een onbekende man het slachtoffer mishandelde. Mogelijk was deze man in gezelschap van twee andere mannen.

Ze zijn op zoek naar onbekend gebleven getuigen en mogelijk een getuige / bewoner van de Oosterstraat die het incident gefilmd zou hebben. Deel je informatie! Bel 09008844.

Foto's