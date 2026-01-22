Opnieuw steekincident bij Ter Apelervenen in Ter Apel

Ter Apel – Woensdagavond heeft rond 19:45 uur kwam er een melding binnen van een steekincident aan de Ter Apelervenen in Ter Apel.

Een 26-jarige man uit Ter Apel raakte hierbij licht gewond. De politie heeft ter plaatse een 27-jarige man uit Ter Apel aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident meldt de politie.

Hij zit vast en wordt verhoord. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Vermoedelijk was er sprake van een onderling conflict tussen het slachtoffer en de verdachte. Zie ook.

