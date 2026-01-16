Steekincident bij Ter Apel, één gewonde(19), verdachte(26) aangehouden (update)

Ter Apel – De politie heeft donderdagavond rond 18.35 uur een melding ontvangen van een steekincident op een terrein aan de Ter Apelervenen in Ter Apel. Daarbij raakte één persoon gewond.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft één persoon aangehouden in verband met het incident. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.

Update vrijdag: Het slachtoffer is een 19-jarige man uit Ter Apel. De aangehouden verdachte is een 26-jarige man uit Ter Apel.

