KNMI waarschuwt voor ijzel op vrijdagochtend, code Geel

Regio – Automobilisten en fietsers in Groningen moeten vrijdagochtend alert zijn op gevaarlijke gladheid. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de noordelijke provincies vanwege de kans op ijzel.

De waarschuwing gaat in rond 04:00 uur. In de nacht naar vrijdag trekt een gebied met lichte regen noordoostwaarts over het noorden van het land. Maar wat eerder kan ook.

Omdat de neerslag valt bij temperaturen van enkele graden onder nul, kan op wegen en fietspaden ijzel ontstaan. Deze is vaak nauwelijks zichtbaar, waardoor de gladheid extra verraderlijk kan zijn.

