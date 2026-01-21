Brandje bij vrachtwagen op de A7 & Ongeval in Leek (update)

Groningen – Op de A7 tussen Groningen en Hoogezand net na knooppunt Westerbroek heeft woensdagochtend vermoedelijk kort brand gewoed in een vrachtwagen.

. 1 rijstrook werd tijdelijk afgesloten wat zorgde voor hinder. De brandweer heeft een na controle uitgevoerd. Niemand raakte gewond.

Ongeval Leek

Leek – Woensdag heeft zich op de Toberterstraat in Leek, ter hoogte van het voormalige Rabobank-gebouw, een verkeersongeval voorgedaan tussen twee voertuigen. Een bestelbusje reed daar achterop een personenauto.

Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, kwamen met spoed ter plaatse. Eén vrouw is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

