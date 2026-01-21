Grootste Europese actie tegen netwerk in drugschemicalië, ook in Scheemda was een inval

Scheemda – Europese politiediensten voerden op 16 januari een grootschalige gezamenlijke operatie uit tegen een crimineel netwerk dat verdacht wordt van de productie van synthetische drugs en de grootschalige handel in daarbij behorende chemicaliën en precursoren.

De actie is de grootste in haar soort in Europa en vond plaats met ondersteuning van Europol, waarbij aanhoudingen en invallen werden gedaan in België, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje.

Het onderzoek richtte zich op een omvangrijk netwerk dat betrokken was bij de import, herverpakking en distributie van chemicaliën die worden gebruikt als precursoren voor synthetische drugs. Deze chemicaliën werden onder meer geïmporteerd uit China en India en bereikten via verschillende EU-lidstaten de Europese markt. De chemicaliën werden vervoerd naar Polen, waar de organisatie de herverpakking en verdere verspreiding naar illegale laboratoria in Polen en andere Europese landen coördineerde.

Ook werden verpakkingen voorzien van valse etiketten. Op de productielocaties werden onder meer amfetamine, methamfetamine en cathinon geproduceerd. Het netwerk opereerde via legale bedrijven in Polen en onderhield verbindingen met verschillende criminele groeperingen binnen Europa. De activiteiten brachten grote hoeveelheden giftig afval voort, dat op productieplaatsen werd opgeslagen of illegaal werd gedumpt. Daarnaast maakte witwassen een integraal onderdeel uit van het criminele verdienmodel.

Nederlandse inzet binnen de Europese samenwerking

Nederland maakt sinds de start deel uit van deze Europese samenwerking. Onder leiding van het Landelijk Parket voerde de FIOD, in samenwerking met de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventie van de politie, een strafrechtelijk onderzoek uit. Tijdens dit onderzoek kwam grootschalig vervoer van chemicaliën bestemd voor de productie van synthetische drugs in beeld. Het afgelopen jaar leidde dat in april, mei, juni, juli, augustus en november tot de ontdekking van drugslabs en opslaglocaties in Rotterdam, Veenwouden, Valthermond, Scheemda, Sittard, Waalwijk, Terneuzen, Den Haag, Apeldoorn en Wouwse Plantage.

De internationale samenwerking heeft daarnaast geleid tot scherpere inzichten in de illegale handel in chemicaliën. In het kader van de gezamenlijke operatie op 16 januari 2026 heeft de FIOD, op verzoek van de Poolse autoriteiten, een locatie in Breda doorzocht. Deze locatie zou gebruikt zijn voor geldtransacties die verband houden met de criminele activiteiten van het genoemde netwerk.

Voor een overzicht van de resultaten van deze internationale operatie verwijzen wij naar het officiële persbericht van Europol.

Ter informatie! Internationale samenwerking versterkt aanpak synthetische drugs De internationale samenwerking in deze operatie laat zien dat gezamenlijke inspanningen een doorslaggevende rol spelen in het tegengaan van de grootschalige illegale handel in chemicaliën en precursoren. Door nauwe afstemming tussen betrokken landen en de korte lijnen met Europol zijn belangrijke stappen gezet om de productie van synthetische drugs terug te dringen. Deze aanpak biedt perspectief voor de toekomst: de opgebouwde samenwerkingsverbanden en werkwijzen maken het mogelijk om vergelijkbare onderzoeken met evenveel effect en impact uit te voeren. Hiermee wordt de internationale strijd tegen synthetische drugs verder versterkt.

