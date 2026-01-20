De SP wil in gesprek gaan met dorps- en buurtverenigingen over het afsteken van vuurwerk

Groningen – Afgelopen weekend werd bekend dat buurtverenigingen – naast clubs en andere georganiseerde groepen – onder voorwaarden een ontheffing kunnen aanvragen van het landelijke vuurwerkverbod dat dit jaar ingaat. De SP wil nagaan of Groningse verenigingen hierin interesse hebben.

Volgens de uitwerking van het vuurwerkverbod door het demissionaire kabinet mogen verenigingen alsnog vuurwerk afsteken, mits de burgemeester van de betreffende gemeente hiervoor een vergunning verleent. Wanneer er belangstelling is bij Groningse verenigingen, wil de SP samen met hen bekijken hoe aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan en daarbij ondersteuning bieden.

“Vuurwerk roept uiteenlopende gevoelens op. Veel mensen ervaren overlast, stress of een gevoel van onveiligheid. Tegelijkertijd zien anderen vuurwerk als een belangrijke traditie rond de jaarwisseling,” aldus fractievoorzitter Hans de Waard. Aldus Oogtv.nl.

