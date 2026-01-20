Auto raakt tegen boom, 1 gewonde

Nieuw Roden – Op de Zevenhuisterweg bij Nieuw-Roden is dinsdagochtend een automobilist gewond geraakt bij een botsing tegen een boom.

Een automobilist was door onbekende oorzaak ter hoogte van een bocht tegen de boom gebotst. Hulpverleners waaronder brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse.

Het slachtoffer zat als enigste in de auto, en kon zelfstandig eruit komen. Na behandeling in de ambulance werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

De weg was door de politie afgesloten. Agenten doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Foto's