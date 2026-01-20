Brand sporthal Bedum: alle verdachten vrij, maar nog wel verdachte

Bedum – De vier verdachten van betrokkenheid bij de brand in sporthal De Vlijt in Bedum op oudejaarsavond zijn weer op vrije voeten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) aan RTV Noord. Zij blijven wel allemaal verdachte in de zaak.

Een 18-jarige inwoner van Bedum en een minderjarige plaatsgenoot werden op nieuwjaarsdag aangehouden. Hun voorarrest werd begin januari met twee weken verlengd, maar is inmiddels opgeheven.

De andere twee verdachten werden op 6 januari aangehouden en zijn eveneens vrijgelaten, dat meldt RTV Noord(+bron).

