Uitslaande brand na mogelijke explosie in Stadskanaal

Stadskanaal – Hulpdiensten zijn zondag op maandagnacht ter plaatse in Stadskanaal. Ze kregen rond 03:10 uur een melding van een brand in een woning aan de Gelderselaan. Er is mogelijk een explosie voorafgegaan aan deze brand.

De brand is uitslaand. Omliggende woningen zijn ontruimd. Meerdere personen worden behandeld door ambulancepersoneel omdat ze rook hebben ingeademd. Ze gaan onderzoek doen naar de toedracht van de brand.

Ze houden rekening met brandstichting en ze kijken ook of er dus sprake is geweest van een explosie. Woon je in de buurt en heb je iets gezien of gehoord?

Of heb je camerabeelden waarop meer te zien is? Bel de politie op 0900-8844 of deel je info via politie.nl/formulier/aang…De brandweer meldt.

