Groningen: Politie vlogger Jan-Willem loopt dienst mee(deel 2) nu online

Groningen – Politie vlogger Jan-Willem heeft in de laatste dagen van het afgelopen jaar een dienst meegedraaid bij basisteam Groningen-Zuid. Deel 2 is 18 januari online gezet.

In de video is te zien dat Jan-Willem meeloopt met een agent uit Groningen, waarbij hun dienst start in Haren. Video hier.

In de video komen verschillende incidenten aan bod. Jan-Willem maakt sinds 2016 video’s van zijn werk. Hij is sinds het voorjaar van 2018 specialist sociale media in Driebergen en rijdt mee met reguliere collega’s door het hele land wanneer zij hem daarvoor uitnodigen. Hij heeft 424.000 abonnees.

Ewout Genemans

Dit voorjaar gaat Ewout Genemans mee met de politie van Groningen voor het programma Bureau Groningen. Lees hier.

