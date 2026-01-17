Spoorwegovergangen in Haren afgesloten vanwege werkzaamheden

De spoorwegovergangen Grootslaan en Noorderzanddijk in Haren zijn dit weekend tijdens de nachtelijke uren afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

De werkzaamheden beginnen zaterdagavond om 23.00 uur en duren tot zondagochtend 07.00 uur. Zondag overdag zijn de overwegen gewoon toegankelijk, om in de nacht van zondag op maandag opnieuw dicht te gaan. “Strukton Rail gaat onderhouds- en herinrichtingswerkzaamheden uitvoeren aan de overwegen”, aldus Groningen Bereikbaar.

Hoewel autoverkeer over het algemeen weinig gebruikmaakt van deze overwegen, moeten met name fietsers en wandelaars rekening houden met een omleiding en ongeveer vijf minuten extra reistijd. Het treinverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Foto's