Brand in industriepand aan Dorpsstraat in Kiel-Windeweer snel onder controle

Kiel Windeweer – De brandweer is woensdagmiddag rond 13.05 uur met spoed uitgerukt voor een brand in een industriepand aan de Dorpsstraat in Kiel-Windeweer.

In het pand stond een matras in brand. Twee personen hebben een bluspoging gedaan, die effectief bleek. Ze zijn door hulpverleners gecontroleerd op rookinhalatie, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer is ter plaatse geweest om een nablussing uit te voeren en het pand te controleren. Dat meldt de brandweer voorlichter aan 112Groningen.

Foto's