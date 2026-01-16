Gewonde bij forse crash in Noordwijk

NOORDWIJK (GR )- Vrijdagmiddag heeft zich een verkeersongeval voorgedaan op de N980 (Noorderweg) bij het Groningse Noordwijk.

Een personenauto raakte ter hoogte van een vluchtheuvel in de slip en botste vervolgens tegen een boom.

Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, werden rond 17:20 uur gealarmeerd. De inzittende van het voertuig is behandeld door ambulance medewerkers, en met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Het verkeer werd langs de plaats van het ongeval geleid met een file als gevolg. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk.

