Militair in uniform aangehouden na opvallend rijgedrag

Delfzijl – De politie heeft vrijdag op het Zwet, tussen Appingedam en Delfzijl, een automobilist staande gehouden vanwege zeer opvallend rijgedrag.

De bestuurder, een actief militair die in uniform reed, wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij controle bleek bovendien dat het voertuig geen kentekenplaat had meldt RTV Noord.

Omdat het een militair betrof, is de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld. Zij hebben de man meegenomen voor een uitgebreide ademanalyse en/of bloedproef. De uitslag is niet bekend.

