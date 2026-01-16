MMA: Aanhouding na aantreffen meerdere wapens, waaronder vuurwapens

Veendam – Op 15 januari 2026 heeft de politie Ommelanden-Midden, in samenwerking met het interventieteam HIT van de politie, een instap gedaan in een woning in Veendam. De actie volgde naar aanleiding van een melding die was binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem(MMA).

Tijdens de doorzoeking van de woning werd een grote hoeveelheid wapens, waaronder vuurwapens aangetroffen. De wapens zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Een 44-jarige inwoner van Veendam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij verboden wapenbezit. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verhoor.

Het onderzoek naar de herkomst van de wapens en de mogelijke betrokkenheid van anderen is nog in volle gang. De politie doet op dit moment geen verdere mededelingen.

Foto's