Vuurwerk oorzaak van brand op basisschool Winschoten

Winschoten – De brand die woensdagochtend ontstond op basisschool De Vossenburcht in Winschoten is veroorzaakt door vuurwerk dat in een prullenbak was gegooid. Dat meldt de politie. De school werd ontruimd nadat brand uitbrak in een prullenbak bij een toilet.

Vijf kinderen ademden rook in en zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel; ziekenhuisopname was niet nodig. De overige leerlingen en het personeel werden na de ontruiming opgevangen in een sporthal.

Vanwege de jonge leeftijd van de betrokken kinderen ziet de politie af van verdere vervolging. De school blijft de rest van de week gesloten. Leerlingen hebben voor twee dagen digitaal huiswerk meegekregen. Alleen het speellokaal is geopend als noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. Dat meldt RTV Noord.

